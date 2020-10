Wiesentheid vor 56 Minuten

Autofahrer mit 1,08 Promille im Blut unterwegs

Gegen 23.30 Uhr wollte eine Streife der Polizeiinspektion Kitzingen am Mittwoch in Wiesentheid einen auffälligen Pkw einer Kontrolle unterziehen. Der Autofahrer versuchte, sich dieser Kontrolle kurzzeitig zu entziehen, konnte aber dann schließlich in der Carl-Stumpf-Straße angehalten werden. Den Grund für das auffällige Fahrverhalten des 36-jährigen Fahrers bemerkten die Polizeibeamten schnell, schlug ihnen doch deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Test ergab bei dem 36-Jährigen laut Pressebericht der Polizei einen Atemalkoholwert von 1,08 Promille. Er musste sich in der Polizeiinspektion Kitzingen einer Blutentnahme unterziehen.