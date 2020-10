Eine Körperverletzung zur Folge hatte am Samstagnachmittag ein Unfall, der bei Sommerach an der Kreuzung Staatsstraße 2271/Kreisstraße 57 passiert ist. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 65-jähriger Urlauber aus Regensburg mit seinem Opel nach links ab und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Ford. Dieser konnte nicht mehr bremsen und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.

Der Beifahrer des Fords, ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Kitzingen, ging danach den Unfallverursacher körperlich an, sodass dieser zu Boden ging und sich an der Hand verletzte. Der 65-jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden zur ärztlichen Behandlung in die Klinik Kitzinger Land gebracht.

Die Insassen des Fords, zwei Erwachsene und zwei Kinder, wurden zur ärztlichen Behandlung in die Uni-Klinik nach Würzburg gebracht. Alle Verletzten erlitten leichte Verletzungen. Das BRK Kitzingen war mit mehreren Fahrzeugen an der Unfallstelle.

Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit circa 10 000 Euro an. Den 29-jährigen Beifahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren.