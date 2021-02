Großlangheim aktualisiert vor 1 Stunde

Autofahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 81-jähriger Autofahrer den Flurbereinigungsweg zwischen der Bahnhofstraße und dem Rothenbühl in Großlangheim. Aus Unachtsamkeit fuhr der Mann mit dem rechten Außenspiegel seines Wagens gegen eine 14-Jährige, die am rechten Fahrbahnrand zu Fuß unterwegs war, berichtet die Kitzinger Polizei. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle. An Hand des abgelesenen Kennzeichens konnte der Mann jedoch schnell ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.