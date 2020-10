Am Samstag gegen 19 Uhr wurde im Bereich des Breslauer Straße in Kitzingen ein 12-jähriges Mädchen vom Fahrer eines weißen Pkw angesprochen und gefragt, ob sie von sich Nacktbilder anfertigen lassen würde. Das Mädchen vertraute sich ihrem Vater an, welcher die Polizei verständigte. Eine eingeleitete Fahndung in der Kitzinger Siedlung und im Stadtgebiet verlief negativ.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer einer weißen Limousine, eventuell mit KT-Kennzeichen, und dunkler Innenausstattung oder auffällig dunkler Verglasung. Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, eine muskulöse Statur, kurze braune Haare und einen 3-Tage-Bart haben. Er trug eine Brille mit schwarzem Gestell und einen weißen Pullover. Der Mann sprach Deutsch ohne Akzent.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0.