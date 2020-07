Mainstockheim vor 32 Minuten

Autobahnfahnder finden Drogen

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried entschlossen sich kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Freitag dazu, einen Audi auf der A3 in Höhe Mainstockheim einer Kontrolle zu unterziehen. Bei der Durchsuchung der beiden Fahrzeuginsassen und des Wagens stießen die Fahnder auf eine Kleinmenge Haschisch und rund 300 Gramm Marihuana, das in einer Sporttasche transportiert wurde.