Wiesentheid 05.03.2021

Autobahnbrücken werden ertüchtigt: Zwei Straßen ab Montag voll gesperrt

Die Autobahnunterführung der B 286 bei Wiesentheid ist vom 8. bis 12. März voll gesperrt: Denn im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird zwischen dem 8. und 12. März das Bauwerk 320b, das die B 286 an der Anschlussstelle Wiesentheid unter der Autobahn hindurchführt, statisch ertüchtigt. Dies ist erforderlich, damit das Bauwerk die Verkehrslast in der kommenden Ausbauphase aufnehmen kann, erläutert die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einer Pressemitteilung. Die Umleitung erfolgt über die St 2420 gemäß der Umleitungsbeschilderung U4 in Richtung Rüdenhausen und U3 Richtung Wiesentheid.