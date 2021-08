Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, kam es in Hüttenheim zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter zerkratzte einen in der Hüttenheimer Straße abgestellten roten VW Golf an der linken Fahrzeugfront sowie am Kotflügel vorne links. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Bereits in der Nacht zum Freitag ereignete sich in der Königsberger Straße in Kitzingen ein weiterer Fall von Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter zerstach mit einem spitzen Gegenstand alle vier Reifen einer schwarzen Mercedes-C-Klasse. Der Wagen parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Es entstand ein Sachschaden von rund 440 Euro, schreibt die Polizei.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.