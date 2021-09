Kitzingen vor 1 Stunde

Auto zerkratzt

Am Mittwoch zwischen 8.30 und 10.15 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen im Winterleitenweg in Kitzingen geparkten, blauen BMW X5, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug wies an der hinteren linken Tür sowie am Kotflügel Kratzer auf, die durch einen spitzen Gegenstand verursacht worden sind. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.