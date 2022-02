Volkach vor 1 Stunde

Auto zerkratzt: 2000 Euro Schaden

Am Montag kam es in Volkach im Laufe des Tages zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Die Fahrerin eines schwarzen Ford Kuga parkte ihr Fahrzeug gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz am Beginn der Industriestraße, heißt es im Polizeibericht. Als sie gegen 17 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie an der linken Fahrzeugseite, an beiden Türen sowie am Kotflügel mehrere langgezogene Kratzer im Lack feststellen. Der Schaden wird mit 2000 Euro beziffert.