Kitzingen vor 1 Stunde

Auto zerkratzt: 1500 Euro Schaden

Ein geparkter Jaguar wurde zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, in der Königsberger Straße in Kitzingen an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand von einem Unbekannten beschädigt. Der Schaden an dem Wagen beläuft sich laut Polizeiangaben auf 1500 Euro.