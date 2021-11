Iphofen vor 42 Minuten

Auto verkratzt und Reifen platt gestochen

In der Zeit von Mittwoch, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 7.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person am Pfaffensteig in Iphofen gegenüber der Hausnummer 3 einen geparkten grauen Kia.