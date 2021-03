Am Mittwochvormittag kam es in der Schmiedelstraße in Kitzingen zu einem Unfall. Eine Frau bog von der Schmiedelstraße in den Hindenburgring ein und übersah dabei einen Lkw. Ihr Auto wurde vorne links beschädigt, der Lkw an den hinteren Reifen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3500 Euro.