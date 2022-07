Kitzingen vor 12 Minuten

Auto und Fahrrad stoßen zusammen: 75-jährige Radlerin verletzt

Als ein 61-Jähriger am Donnerstagmittag mit seinem Ford vom Norma-Parkplatz in der Äußeren Sulzfelder Straße in Kitzingen auf die Fahrbahn einfahren wollte, kam aus Richtung Sulzfeld eine 75-jährige Radfahrerin.