Füttersee vor 1 Stunde

Auto übersehen und Vorfahrt missachtet

Am Dienstagvormittag fuhr ein 55-jähriger Mann mit einem Lkw auf der Staatstraße 2258 von Füttersee kommend in Richtung Wasserberndorf und bog deshalb nach links auf die Staatsstraße 2260 ab, heißt es im Bericht der Polizei. Hierbei übersah der Lkw-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte, von rechts kommende 51-jährige Lenkerin eines Peugeots. In Folge dessen kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15 000 Euro.