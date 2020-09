Obernbreit vor 1 Stunde

Auto übersehen und Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagvormittag befuhr eine 38-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Nissan die Raiffeisenstraße in Obernbreit zum Kreuzungsbereich Breitbachstraße, heißt es im Bericht der Polizei. Als sie dort angekommen war, wollte sie nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi. Durch den Aufprall erlitt die 68-jährige Beifahrerin im Audi einen leichten Schock. Sie wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 11 000 Euro.