Brünnau vor 58 Minuten

Auto übersehen: tiefstehende Sonne blendete Fahrer

Aufgrund der tiefstehende Sonne verursachte ein 59-Jähriger einen Unfall. Am Sonntagnachmittag fuhr er mit seinem Pkw auf der Ortsverbindungsstraße KT 40 aus Richtung Bimbach kommend. Als er an der Kreuzung war, wurde er von der Sonne geblendet und übersah beim Überqueren der Kreuzung ein von links kommendes Auto. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Hierbei wurde die Beifahrerin des von links kommenden Fahrzeugs leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.