Iphofen vor 1 Stunde

Auto schleudert gegen Wohnmobil

Am Dienstagnachmittag fuhr eine 77-jährige BMW-Fahrerin in Iphofen auf der Birklinger Straße ortsauswärts und wollte nach links in die Einersheimer Straße abbiegen. Dabei missachtete sie jedoch den Vorrang eines entgegenkommenden, 76-jährigen VW-Fahrers, wie die Polizei schreibt.