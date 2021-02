Mainsondheim vor 15 Minuten

Auto rutscht gegen Hauswand: Fahrer flüchtet

Am Sonntag um 21.05 Uhr ereignete sich in Mainsondheim in der Albertshofener Straße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam mit seinem Fahrzeug vermutlich auf schneebedeckte Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Garagenwand und Betonmauer eines Einfamilienhauses.