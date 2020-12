Kitzingen vor 21 Minuten

Auto rammt beim Ausparken vorbeifahrenden Wagen

Einen Schaden von circa 650 Euro vermeldet die Polizei als Folge eines Verkehrsunfalles in Kitzingen. Ein 81-Jährige parkte am Freitag gegen 12.40 Uhr am Königsplatz mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei übersah er einen Auto, das in diesem Moment hinter ihm auf der Straße fuhr und prallte in dessen Fahrzeugseite. Verletzt wurde niemand.