Iphofen vor 1 Stunde

Auto prallt frontal in eine Böschung

Am Dienstagnachmittag fuhr eine 30-jährige VW-Fahrerin auf der Kreisstraße in Richtung Mönchsondheim. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal in die angrenzende Böschung. Hierbei verletzte sich die Fahrerin und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.