Kitzingen vor 1 Stunde

Auto mithilfe eines Nachschlüssels gestohlen

Zwischen dem 19. und 20. Oktober wurde in Kitzingen in der Inneren Sulzfelder Straße ein VW-Polo gestohlen (wir berichteten). Der Täter und der Pkw konnten nun durch umfangreiche Ermittlungen der Ordnungshüter und einem Hinweis aus der Bevölkerung ausfindig gemacht werden. Ein Mittdreißiger aus dem Landkreis Kitzingen entwendete den VW-Polo mit Hilfe eines Nachschlüssels, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Anschließend stellte der Mann das Auto in einer Ortschaft im südlichen Landkreis ab. Hier konnte der VW-Polo durch einen Hinweis aufgefunden und an seinen rechtmäßigen Besitzer wieder übergeben werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls eines Pkw.