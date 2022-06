Kitzingen vor 34 Minuten

Auto mit Einkaufswagen touchiert

Vermutlich durch einen Einkaufswagen werde in Kitzingen ein Auto beschädigt, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Die Fahrerin eines schwarzen Audi A6 hatte ihr Fahrzeug am Dienstag gegen 16.35 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarkts abgestellt. Als sie um 16.50 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, stellte sie frische Lackkratzer am Heck fest. Das Schadensbild deutet darauf hin, dass eine bislang unbekannte Person das Fahrzeug mit einem Einkaufswagen touchiert hat. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt.