Geesdorf vor 28 Minuten

Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 49-jähriger Opel-Fahrer auf der Staatsstraße 2260 von Prichsenstadt in Richtung Geesdorf, wie es im Bericht der Polizei heißt. In einer scharfen Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Feld. Beim Überschlag zog sich der alleinige Fahrzeuginsasse leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Um die Bergung des Opels kümmerte sich ein Abschleppdienst. Es entstand ein Schaden von circa 8000 Euro.