Marktbreit vor 1 Stunde

Auto kollidierte mit Motorrad

Am späten Mittwochnachmittag ist ein 34-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 23 von Marktbreit in Richtung Michelfeld hinter einem Sprinter hergefahren. Als der Sprinterfahrer anzeigte, nach rechts in die Michelfelder Straße abzubiegen, lenkte der Kradfahrer links am Transporter vorbei.