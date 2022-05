Iphofen vor 1 Stunde

Auto in Iphofen zerkratzt

Eine unbekannte Person hat am Dienstag zwischen 7.30 und 10 Uhr in Iphofen mit einem spitzen Gegenstand einen brauen Nissan Juke auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Das Auto stand laut Polizeibericht zur Tatzeit in der Mainbernheimer Straße auf Höhe des Anwesens Nummer 8. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.