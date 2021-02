Eine 47-jährige Fahrzeugführerin war am Mittwochabend mit ihrem Pkw in Kitzingen in Richtung Gleiwitzer Straße unterwegs.

In einer Rechtskurve geriet die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai zusammen. Dessen 34-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und kam anschließend mit dem BRK-Fahrzeug in die Uni-Klinik Würzburg. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 zu wenden.