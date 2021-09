Schwarzach vor 25 Minuten

Auto genommen und Spitztour gemacht

Am Mittwoch um 5 Uhr meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf zwei Jugendliche, die in Schwarzach in einem Pkw hantierten und gerade versuchten, einen Gang einzulegen. Der Mitteiler nahm sich der Sache an und hielt die Jungs bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung fest, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Somit wurde Schlimmeres verhindert. Die beiden wurden von den Ordnungshütern in Gewahrsam genommen. Den ersten Ermittlungen zur Folge stellte sich heraus, dass der 14-Jährige und sein zwölfjähriger Bruder aus einer Jugendeinrichtung widerrechtlich einen Pkw nahmen und mit diesem eine Spritztour durchführten. Letztendlich wurde die zwei zurück in die Einrichtung gebracht. Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.