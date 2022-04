Die komplette linke Seite an einem grauen Ford Focus wurde am Donnerstag, zwischen 5.35 und 6.20 Uhr, verkratzt und teilweise eingedellt. Das Auto parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hauptstraße 38 in Reupelsdorf. Aufgrund des Schadensbildes müsse laut Polizei davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug mindestens um einen Klein-Lkw handelt. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.

Außerdem ist bereits in der Zeit vom 1. März bis zum 6. April in der Frida-von-Soden-Straße in Kitzingen eine Straßenlampe angefahren und durch den Anstoß verbogen worden. Es entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 entgegen.