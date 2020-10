Am Dienstag gegen 5 Uhr befuhr eine 27-jährige Verkehrsteilnehmerin die B 8 von Iphofen in Fahrtrichtung Kitzingen. Sie war mit ihrem Skoda Octavia unterwegs. Der 60-jähriger Fahrer eines Hyundai fuhr genau in entgegen gesetzter Fahrtrichtung (Richtung Nürnberg) und wollte auf Höhe der Firma Knauf nach links abbiegen. Hierbei übersah er die Skoda-Fahrerin. Nach dem Zusammenstoß waren beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die 27-jährige Fahrerin musste laut Polizeibericht mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.