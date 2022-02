Marktbreit vor 33 Minuten

Auto aufgebockt und Reifen gestohlen

In Marktbreit am Bahnhofsplatz kam es im Laufe der vergangenen Woche zum Diebstahl von vier Kompletträdern, heißt es im Bericht der Polizei. Am Donnerstagmorgen bemerkte ein Anwohner einen grauen Skoda Karoq auf dem Parkplatz am Bahnhof, der auf einen Kanaldeckel und Steinen aufgebockt war und an dem alle Reifen fehlten. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug dort seit Montagabend geparkt war. Eine unbekannte Person hat im Tatzeitraum alle vier Winterreifen inklusive der Stahlfelgen von dem Pkw abmontiert und entwendet. Die Schadenshöhe wird auf circa 600 Euro geschätzt.