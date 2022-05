Iphofen vor 25 Minuten

Auto auf Parkplatz beschädigt

Am Freitag kam es auf dem Parkplatz am Stadtsee in der Schützenstraße in Iphofen zwischen 17.30 und 22 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person beschädigte dort mutwillig einen Mercedes im Bereich der Motorhaube, des Kühlergrills bzw. der Stoßstange sowie an den beiden vorderen Radläufen mit einem unbekannten Gegenstand. Dadurch entstand laut Polizeiangeben Schaden von 8000 Euro. Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.