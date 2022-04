Die Fahrerin eines silbernen 1er BMW hatte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Kitzinger Straße in Hörblach in der Zeit von Freitag, gegen 14.45 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, abgestellt, heißt es im Polizeibericht. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Türe hinten links fest. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © Patrick Seeger (dpa)