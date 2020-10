Kitzingen vor 1 Stunde

Auto attackiert

Am Sonntag um 15.55 Uhr kam es an der Kreuzung zur Ritterstaße/Falterstraße in Kitzingen zu einer Sachbeschädigung, teilt die Polizei mit. Ein Unbekannter warf in der Nähe des Zebrastreifens einen Gegenstand auf einem vorbeifahrenden VW-Golf. Dieser wurde dadurch an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Mann hob anschließend den Gegenstand wieder von der Fahrbahn auf und entfernte sich zu Fuß in Richtung der Kaiserstraße.