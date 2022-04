Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochabend in der Bamberger Straße in Dettelbach. In der Zeit von 16.40 bis 18.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten weißen BMW, wobei an diesem ein Schaden an der Stoßstange vorne links entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um seine weiteren Pflichten zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © dpa