Kitzingen vor 33 Minuten

Auto angefahren und geflüchtet

Eine Unfallflucht ereignete sich nach Angaben der Polizei am Sonntag um 18.15 Uhr in der Falterstraße in Kitzingen. Ein Zeuge beobachtete, wie eine unbekannte Fahrzeugführerin mit einem schwarzen BMW X3 rückwärts aus der Rosenstraße rangierte und mit dem Heck ihres Autos einen ordnungsgemäß geparkten, weißen Ford Kuga touchierte. Anschließend flüchtete die Unbekannte laut Polizeibericht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Über das Kennzeichen wird nun gegen die noch festzugstellende Fahrzeugführerin wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro.