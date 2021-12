Dettelbach vor 1 Stunde

Auto angefahren und das Weite gesucht

In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Weingartenstraße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte laut Bericht der Polizei einen blauen BMW X4 an der Frontseite vorne links. Der Pkw wurde hierdurch stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 3500 Euro.