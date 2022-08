Ganz friedlich sitzen die Kinder an der Biertischgarnitur im Schatten, malen und basteln. "Wir kommen gerade von einem Basketball-Match", sagt Gabriele Heilmann und lacht. "Die Kinder sind ausgepowert."

Eine Woche lang betreute die Leiterin des Jugendhofes am Schwanberg zusammen mit ihrer Kollegin Laura Weimann ukrainische Flüchtlingskinder. "Damit die Jungen und Mädchen auch so etwas wie Urlaub erleben", sagt Kitzingens Bürgermeisterin Astrid Glos. In ihrer Funktion als Integrationsbeauftragte ist Glos auf die Idee gekommen, den geflüchteten Kindern eine Abwechslung vom Alltag zu bieten. Während der Schulzeit wäre das aus logistischen Gründen nicht zu stemmen gewesen. Also hat sie zusammen mit Gabriele Heilmann einen Termin in den Schulferien gesucht. Von Montag, 22. bis Freitag, 26. August wurden 17 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren um 9 Uhr gebracht und um 16 Uhr wieder abgeholt. Dazwischen hatten sie jede Menge Spaß, erkundeten den Wald, tobten sich auf dem nahen Erlebnisspielplatz oder im aufblasbaren Pool aus.

25 Euro zahlten die Erziehungsberechtigten pro Kind, für die kindgerechte Verpflegung. Der Rest der anfallenden Kosten, wie die Hin- und Rückfahrt mit dem extra gebuchten Bus oder, die Mietkosten für die Räumlichkeiten des Jugendhofes am Schwanberg wurde aus den bei der Stadt Kitzingen eingelaufenen Spenden für die Ukrainehilfe beglichen. Für ihr Engagement bedankte sich Astrid Glos ganz herzlich bei Gabriele Heilmann und Laura Weimann. Die zogen am Ende der Woche ein positives Zwischenfazit. "Die Kommunikation hat funktioniert, wir unterhielten uns mit Händen und Füßen", erinnert sich Heilmann und lacht. Die meisten Kinder konnten auch ein paar Brocken Deutsch oder Englisch. In der Gruppe mit ihren Landsleuten blühten manche Kinder förmlich auf, genossen eine Woche lang ihren "Urlaub auf dem Schwanberg."

Für den Jugendhof am Schwanberg war das Angebot für die ukrainischen Kinder eine gelungene Premiere. "Vielleicht wiederholen wir das im nächsten Jahr für andere Flüchtlingskinder", meint Astrid Glos. Der Bedarf ist sicherlich vorhanden.

Von: Ralf Dieter (Pressesprecher, Stadt Kitzingen)