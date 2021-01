Der Oenologe Klaus-Peter Heigel vom Weingut Hans Wirsching in Iphofen habe in diesem Jahr eine besondere Auszeichnung erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Weingutes. Bei der International Wine Challenge 2020 in London sei er “Sweet Winemaker of the Year 2020” geworden und habe dort außerdem den zweiten Platz als „White Winemaker of the Year 2020” erhalten.

„Sweet Winemaker of the Year“ sei eine besondere Auszeichnung, denn sie sei in London in einer Konkurrenz aus der ganzen Welt errungen worden.

Klaus-Peter Heigel sei 2014 in das Weingut Wirsching gekommen, nachdem er sich in den Jahren zuvor mit einem eigenen Weingut in Zeil einen hervorragenden Ruf erarbeitet habe. Seine Qualitätsarbeit werde national und international mit Preisen belohnt, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.