Iphofen vor 1 Stunde

Auszeichnung für Iphöfer Bücherei: Büchereisiegel in Silber

Der Büchereifachverband St. Michaelsbund zeichnete die Stadtbücherei St. Veit in Iphofen mit dem Büchersiegel in Silber aus. Der Fachverband würdigt dadurch die Arbeit des Büchereiteams und die Bücherei selbst, da diese Auszeichnung nach Kriterien wie Ausstattung, Öffnungszeiten oder auch Kooperation mit Partnern vergeben wird, heißt es in einer Pressemitteilung. Ulrike Witt, die Leitung des Büchereiteams, nahm die Auszeichnung aus den Händen von Bürgermeister Dieter Lenzer und Pfarradministrator Pater Adam entgegen.