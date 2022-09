Das Unternehmen Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH (LZR) aus Kitzingen hat vom bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz die Urkunde „Umwelt- und Klimapakt Bayern“ erhalten. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen entnommen.

Ausgezeichnet werden Unternehmen, die sich mit Engagement für die Umwelt einsetzen. In Namen des Bayerischen Staatsministers Thorsten Glauber übergab stellvertretende Landrätin Susanne Knof die Urkunde am Kieswerk Geschäftsführer Christian Reifenscheid sowie dem Beiratsmitglied der Firma, Elisabeth Ziegler.

LZR engagiert sich seit vielen Jahren an und in seinen Abbaugebieten für die Umwelt. Am Hörblacher Baggersee, einem aktuellen Abbaugebiet für Sand und Kies mit einem Gesamtareal von rund 60 Hektar, setzt sich LZR, neben der Erhaltung der Natur auch für weitere Nutzungsmöglichkeiten, ein. So wird aktuell auch einer der Seen an einen Fischereiverein verpachtet. Darüber hinaus ist ein Naherholungsgebiet geplant.

Das Unternehmen beschäftigt über 200 Mitarbeiter und wurde bereits 1906 unter dem Namen „Lenz & Co“ gegründet. Heute ist LZR nicht nur in Kitzingen tätig, sondern hat weitere Standorte im Osten Deutschlands.