Austauschorganisation "Experiment e.V." sucht Gastfamilien im Raum Kitzingen

Die gemeinnützige Austauschorganisation "Experiment e.V." sucht ab August Gastfamilien in Kitzingen und Umgebung für rund 130 internationale Schülerinnen und Schüler, die für drei bis zehn Monate einen Schüleraustausch in Deutschland machen. Darauf macht der Verein in einer Pressemitteilung aufmerksam.