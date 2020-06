Austausch und Ermutigung beim Gottesdienst im Chatroom

Zu einem "Gottesdienst im Chatroom" hatte der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Neustadt, genauer gesagt die Arbeitsgemeinschaft "Fromm" des BDKJ Neustadt, die für Planung und Durchführung von Gottesdiensten an besonderen Orten zuständig ist, junge Erwachsene und Interessierte eingeladen.

Der Chatroom als Gottesdienstort habe schon lange in der Sammlung außergewöhnlicher Orte für die Gottesdienste gestanden, aber bis vor drei Monaten noch als utopisch und nicht durchführbar gegolten, heißt es in der Pressemitteilung des BDKJ Neustadt.

Durch die Corona-Pandemie hat sich das alltägliche Leben in Schule, Arbeit und Freizeit aber mehr in virtuelle Welten verlagert. Technische Möglichkeiten und erworbene digitale Fähigkeiten etablierten sich und machten den Weg frei für einen Gottesdienst im Chatroom.

Um mitfeiern zu können, nahmen sich die Teilnehmenden zu Beginn des Gottesdienstes erst einmal die nötige Zeit, im Chatroom anzukommen und sich mit den verschiedenen Funktionen, wie Textchat oder Ansichtenwechsel vertraut zu machen.

Die Mitfeiernden konnten im Gottesdienst ihre persönlichen Gedanken und Gefühle zum Ausdruck bringen, Ermutigung in Bibelversen, Bildern und Balladen erfahren und wieder bewusst mit Gott und virtuell miteinander verbunden sein.

Der nächste Gottesdienst an einem besonderen Ort findet am 15. November bei Bullenheim statt. Der Gottesdienst an der Ruine könne "dann hoffentlich wieder real vor Ort" an der Kunigundenkapelle gefeiert werden, heißt es abschließend in der Mitteilung.