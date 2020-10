Im Juni starb Künstler Hendrik Reuß überraschend im Alter von 27 Jahren. Die geplante Ausstellung des Wiesentheiders kann dennoch stattfinden. Monatelang hatte der Künstler an der Ausstellung gearbeitet. "Es wäre seine erste Ausstellung gewesen", sagt seine Mutter Elke Reuß. Seine Familie hat beschlossen, die Ausstellung selbst zu konzipieren, um ihm so seinen großen Traum zu erfüllen.

Hendrik war sehr großzügig, hat alle Bilder verschenkt an Freunde und Familie, erzählt die Mutter. "Wir haben jetzt mit den Freunden gesprochen und jeder hat von seinen Bildern einen Teil für die Ausstellung wieder abgegeben. Das hatte Hendrik damals schon mit allen abgeklärt." Bis zu 60 Werke werden am Sonntag bei der Eröffnung in Wörners Schloss in Neuses am Sand zu sehen sein. Die Namen der Werke stammen von Hendrik. Wo vereinzelt noch Namen fehlten, wagte sich die Familie an eine Interpretation.

Hendrik will mit der Kunst zeigen, was aktuell ist

Den von Hendrik gewählten Titel "GegenwART" ergänzte die Familie um "In Memoriam". Damit möchten sie zum Ausdruck bringen, dass die Ausstellung viele Erinnerungsstücke Hendriks enthält, die ihn und seine lebensfrohe sowie außergewöhnliche Art widerspiegeln. Die Werke lassen seinen Geist aufleben. "GegenwArt" war der Name von Hendriks Kunstfirma, erklärt die Mutter: "Damit wollte er das Jetzt und die Kunst verbinden." Hendrik habe immer gesagt, man müsse der Welt zeigen, was aktuell ist. Das habe er auch geschafft.

Seine Mutter beschreibt die Werke ihres Sohnes als zeitgenössisch, abstrakt und kunterbunt: "Nicht das, was jeder so malt. Er hat ja da ganz moderne und ausgefallene Techniken verwendet, zum Beispiel 3D- und Schwarzlichtmalerei." Dabei geht es viel um die Anordnung von Farben. Was man aber in den Bildern sieht, liegt immer im Auge des Betrachters.

Vielfältige und ausgefallene Techniken

Hendrik war sehr vielfältig und talentiert. Die Techniken brachte er sich durch Ausprobieren bei. Dafür hat er die alte Waschküche im Elternhaus mit einem ganz großen Glasfenster zu seinem Atelier umfunktioniert. Dort werkelte er mit verschiedenen Techniken, erinnert sich die Mutter.

Er war ein sehr experimenteller Künstler gewesen. Seine Werke wirken kraftintensiv. Das kommt zum einen durch die sehr hellen, bunten und grellen Farben. "Pink und Blau waren die Farben, die er am häufigsten verwendet hat", erklärt die Mutter. Zum anderen wirkt es so durch Techniken wie "Airbrushing" oder "Spin Art". Beim "Airbrushing" wird die Farbe nicht direkt vom Künstler aufgetragen, sondern durch eine kleine Pistole mit Druck auf die Leinwand gespritzt und zerstäubt.

Zentrifugalkraft lässt die Farbe spritzen

"Beim Spinning wurde es dann ganz wild. Da spannte er das Bild auf eine Maschine, sodass es sich ganz schnell drehte. Anschließend ließ er Farbe darauf tropfen und durch die Zentrifugalkraft spritzte die Farbe nach außen weg", so die Mutter. Manche Bilder hat er auch frei Hand gemalt. Er arbeitete mit viel Leichtigkeit. "Wenn er Lust hatte, kombinierte er mehrere Techniken oder verwendete Goldglitzerpartikel", beschreibt die Mutter seine Kunstwerke.

In der Ausstellung sollen die Bilder so gut wie möglich in Szene gesetzt werden. Wer möchte, kann in einem Raum mit Schwarzlicht durch 3D-Brillen die Neonwerke Hendriks ansehen, erleben und somit in seine Phantasiewelt eintauchen. Im Innenhof des Schlosses in Neuses am Sand befinden sich weitere Werke auf Leinwand und auch auf Holzplatten. Die Bilder stehen zum Verkauf.