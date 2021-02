Mainsondheim vor 37 Minuten

Ausstellung zum Weltgebetstag 2021 aus Vanuatu

Das Mainsondheimer Weltgebetstag-Team hat sich 2021 für eine Ausstellung in der Kirche mit Fotos und Informationen aus Vanuatu entschieden. Aufgrund der pandemie-bedingten Einschränkungen sei ein Gottesdienst mit ausführlich vorgetragener Landinformation und anschließendem landestypischen Imbiss und Austausch heuer nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung des Teams. Doch ein Ausfallen des Weltgebetstages, durch dessen Spenden jedes Jahr zahlreiche Projekte weltweit unterstützt werden, sei nicht in Frage gekommen. Die derzeitige Situation treffe die betreffenden Länder besonders hart. Eine Unterstützung sei deshalb gerade „lebensnotwendig“.