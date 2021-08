Dettelbach vor 1 Stunde

Ausstellung zeigt ,,Composite Painting‘‘

Martha Brendle zeigt im Kultur- und Kommunikationszentrum (KuK) in Dettelbach vom 17. September bis 17. Oktober Werke aus ihrem Schaffen. Die Künstlerin aus Theilheim kombiniert verschiedene Techniken und Materialien und nennt diese Kunstform ,,Composite Painting‘‘. Der Name drückt das Kombinieren verschiedener Techniken – das Übernähen, das Abreißen und das Bemalen –mit diversen Materialien wie Textilien, Papier und Kreiden aus, heißt es in der Einladung. Vernissage ist am Freitag, 17. September, um 18 Uhr. Teilnehmerzahl begrenzt, Anmeldung bis 13. September unter Tel.: (09324) 3560, E-Mail: tourismus@dettelbach.de