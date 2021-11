Die Stadtbibliothek Volkach veranstaltet noch bis 13. Dezember eine Buchausstellung unter dem Titel „Wie war das damals? Kindheit und Jugend im Dritten Reich und danach“. Während der Ausstellung können Schülerinnen und Schüler eine Bücherrallye absolvieren und mit 18 Fragen einen Lösungssatz herausfinden. Die Antworten stehen in den ausgestellten Büchern, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Ausstellung wendet sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche und ist unserer Meinung nach, eine schöne und spannende Ergänzung zum meist etwas trockenen Unterricht in Geschichte“, erläutert die Leiterin der Bibliothek, Claudia Binzenhöfer. Gerne können auch ganze Schulklassen einen festen Sonderöffnungs-Termin ausmachen. Etwa eine Stunde Aufenthaltsdauer sollte für für die Bücherrallye eingeplant werden.

Bei dieser Ausstellung handelt es sich um ein Projekt der kommunalen und gemeindlichen Jugendarbeit und des Bibliotheksverbandes Mittel- und Oberfranken e.V. unter Koordination der Bayerischen Staatsbibliothek.

Es gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist mitzubringen. Kinder und Schüler haben freien Zugang.

Weitere Infos unter www.stadt-volkach.de/bildung-freizeit/stadtbibliothek