Unter dem Titel „Das Weite Suchen“ stellt die Zellinger Künstlerin Petra Chelmieniecki vom 26. August bis 4. Oktober im Kultur- und Kommunikationszentrum (KUK) in Dettelbach ihre Bilder aus. Die Ausstellung wird am Freitag, 26. August, bei einer Vernissage im KUK eröffnet. Die Künstlerin lädt um 18.30 Uhr zur Eröffnung ein, heißt es in der Ankündigung. Um Anmeldung im KUK wird gebeten.

Die Ölgemälde der Künstlerin zeigen Landschaften voller Weite und Licht, geben Stimmungen ihrer Pilger- und Wanderwege wieder und nehmen den Betrachter mit auf einen grenzenlosen Weg der Sehnsucht.

Das sagt die Künstlerin: „Meine Werke sind Ausdruck meiner Sehnsucht nach Weite, Freiheit, Schönheit, Stille. All dieses finde ich in der Natur, daher ist die Natur die Inspirationsquelle für meine Werke. Durch die Betrachtung des Äußeren, verbunden mit der Resonanz im eigenen Inneren entstehen Werke, die das, was ich sehe und das, was ich fühle, verbinden.“ Sie lebt in Zellingen und arbeitet in ihrem Atelier „Blaue Blume“ in Erlabrunn.

Am Sonntag, 11. September, findet um 11 Uhr außerdem während der Ausstellung eine Autorenlesung statt. Petra Chelmieniecki wird aus eigenen Büchern Gedichte, Gedanken und kurze Geschichten ihrer Erlebnisse und Begegnungen unterwegs vortragen.

Das Museum Pilger & Wallfahrer im KUK lädt ebenfalls zu einem Besuch ein.

Der Eintritt ist frei.

Information und Anmeldung zur Vernissage und Lesung: KUK Dettelbach, Rathausplatz 6, 97337 Dettelbach, Tel.: (09324) 3560. Weitere Info: www.atelierblaueblume.de