Ausstellung und Bücherrallye in Volkach

In der Stadtbibliothek Volkach findet vom 27. Juli bis 4. September die Ausstellung "Gemeinsam für die Zukunft!" mit Bücherrallye statt. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Gegliedert ist die Ausstellung der Landesfachstelle für das Öffentliche Bibliothekswesen (Nürnberg) in drei große Themenbereiche.

Zunächst geht es um eine Bestandsaufnahme, wie sieht es heute in der Welt aus, wo liegen die Probleme und es gibt einen Ausblick darauf, wie es in Zukunft sein wird, wenn sich nichts ändert. Im zweiten Teil wird gezeigt, was jeder einzelne aktiv für den Planeten tun kann: Müll und Plastik vermeiden, Ressourcen sparen, ökologisch handeln und nachhaltig leben. Der dritte Teil behandelt den politischen Einsatz für eine bessere Welt: Wie funktionieren Politik und Demokratie?

Zusätzlich zu dieser Ausstellung findet in den Räumen der Bibliothek eine Bücherrallye statt, die für Kinder ab etwa zehn Jahren gedacht ist. Eine Bücherrallye ist ein Rätsel, das mit Hilfe der Bücher in der Bibliothek gelöst werden kann und damit ganz nebenbei zur Beschäftigung mit Büchern und zum Lesen anregen soll.

Die Stadtbibliothek Volkach und damit die Ausstellung ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 15 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr.

Weitere Infos auch unter www.stadt-volkach.de und https://webopac.winbiap.de/volkach/index.aspx