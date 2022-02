Burgen faszinieren Groß und Klein seit eh und je. In den Vorstellungen der meisten lebten dort tollkühne Ritter und charmante Burgfräulein. Aber wie gestaltete sich der Tagesablauf auf den unterfränkischen Burgen tatsächlich? Waren sie Schauplätze von Ritterturnieren und Orte festlicher Gastmähler? Oder muss man sich den Alltag auf den Burgen ganz anders vorstellen?

In Zusammenarbeit mit der Unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken nähert sich das Kibu-Museum diesem Thema in einer Sonderausstellung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Iphofen. Burgenexperten berichten exemplarisch zu verschiedenen Themen und aus unterschiedlichen Regionen. Die Wanderausstellung nimmt ganz Unterfranken in den Blick und klärt auf.

Interessierte, die Freude daran haben, den unterfränkischen Burgen mit allen Sinnen nachzuspüren und in die Welt der Türme, Tore und Wehrmauern einzutauchen, sind eingeladen. Zehn Themeninseln wenden sich unterschiedlichen Schwerpunkten zu – es geht unter anderem um die Küche und die Versorgung der Burgbewohner, um das Wohnen, den Minnesang, um Sagen, Geschichten und Wappen. Die großen und kleinen Besucher erwarten bühnenartig begehbare Aktionsräume mit zahlreichen Mitmachstationen „Rund um die Burg“ – darunter eine mittelalterliche Schreibwerkstatt, ein Ofenkachelpuzzle oder eine Vorlesestation.

Aufgrund des besonderen Ausstellungsortes wird die Wanderausstellung durch Schautafeln und Exponate zu historischen Kirchenburgen ergänzt, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Kirchenburgen hatten ähnliche Funktionen wie Burgen. Zum einen dienten sie dem Schutz der Dorfbewohner, wurden aber auch als Getreidespeicher und zur Lagerung von Vorräten genutzt. Das Gebäudeensemble der Kirchenburg Mönchsondheim mit ihren Gaden und der Pfarrkirche kann direkt vor Ort besichtigt werden.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Zugangsvoraussetzungen unter www.kibu-museum.de