Nach einer langen Auszeit darf das Team des Kultur- und Kommunikationszentrums (KuK) in Dettelbach ab Montag, 8. März, wieder Gäste empfangen. Die Ausstellung ,,Dettelbacher Häuser erzählen Geschichte‘‘ des Kulturhistorischen Kreis Dettelbach in Zusammenarbeit mit vielen Dettelbacher Persönlichkeiten wurde am 16. Oktober im KuK eröffnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Zahlreiche, vorangemeldete Gäste kamen zur Vernissage und ließen sich bei einem Glas Wein und Fingerfood von den Machern der Ausstellung spannende Geschichten rund um die Dettelbacher Häuser erzählen. Die Ausstellung zeigt ausgewählte Gebäude der Dettelbacher Altstadt, in denen besondere Ereignisse stattfanden oder Persönlichkeiten lebten und wirkten, die nachhaltige Spuren in der Stadt- und Alltagsgeschichte hinterlassen haben. Die Ausstellungsdauer wurde bis Dienstag, 23. März, verlängert. Für den Besuch ist eine Terminvereinbarung unter Tel.: (09324) 3560 oder per E-Mail an: tourismus@dettelbach.de erforderlich.